600 миллионов долларов было экспортировано из иранских компаний, основанных на знаниях

Рухолла Эстири во вторник заявил, что на сегодняшний день более 450 компаний, основанных на знаниях, экспортируют свою продукцию в другие страны. «Большинство продуктов связано с медициной и медицинским оборудованием. Лекарства, которые производятся от нуля до ста иранскими учеными, вошли в международные рынки благодаря их высокому качеству», - сказал он.

«Благодаря деятельности, проводимой компаниями, основанными на знаниях, экспортный рынок этих компаний имеет хорошие условия, и в этом году мы пытаемся и дальше развивать этот рынок, несмотря на такие препятствия, как коронавирус и санкции», - добавил он.

«Мы стараемся ориентироваться на рынки стран Центральной и Соседней Азии и развивать иранские продукты на этих рынках, и лучший способ участия в международных рынках - это предлагать продукцию наравне с всемирно известными брендами», - продолжил он.