13 апр. 2020 г., 16:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83749547
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Провинция Маркази привлекла иностранный капитал на сумму 1,560 млрд. долларов

Провинция Маркази привлекла иностранный капитал на сумму 1,560 млрд. долларов

Арак, 13 апреля, ИРНА – Генеральный директор экономических дел иранской провинции Маркази Хасан Мирзахани в понедельник сообщил о привлечении иностранного капиитали на сумму 1 млрд. 560 млн. долларов в минувшем иранском 1398 году.

Он отметил, что иностранные инвестиции в прошлом году приняты в рамках 6 проектов в областях энергии, промышленности и туризма.
По его словам, провинция Маркази также привлекла иностранную инвестиуию на сумму 14 млн. долларов в иранском 1397 году.

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