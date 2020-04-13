Он отметил, что иностранные инвестиции в прошлом году приняты в рамках 6 проектов в областях энергии, промышленности и туризма.
По его словам, провинция Маркази также привлекла иностранную инвестиуию на сумму 14 млн. долларов в иранском 1397 году.
Арак, 13 апреля, ИРНА – Генеральный директор экономических дел иранской провинции Маркази Хасан Мирзахани в понедельник сообщил о привлечении иностранного капиитали на сумму 1 млрд. 560 млн. долларов в минувшем иранском 1398 году.
Он отметил, что иностранные инвестиции в прошлом году приняты в рамках 6 проектов в областях энергии, промышленности и туризма.
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Провинция Маркази привлекла иностранный капитал на сумму 1,560 млрд. долларов
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