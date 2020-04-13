Провинция Маркази привлекла иностранный капитал на сумму 1,560 млрд. долларов

Он отметил, что иностранные инвестиции в прошлом году приняты в рамках 6 проектов в областях энергии, промышленности и туризма.

По его словам, провинция Маркази также привлекла иностранную инвестиуию на сумму 14 млн. долларов в иранском 1397 году.