Временное освобождение Назанина Загари продлится до 19 апреля

Он в интервью ИРНА отметил, что они ждут ответа судебных властей об условно-досрочном освобождении Назанина Загари.
Среди десятков тысяч заключенных, выпущенных из иранских тюрем в связи с эпидемией коронавируса, оказалась и гражданка Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф.
Она была задержана в апреле 2016, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.
Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Адвокат осуждённой британкой иранского происхождения Назанина Загари-Рэтклиффа Махмуд Бехзадирад в понедельник сообщил о продлении её временного освобождения до 19 апреля.
Он в интервью ИРНА отметил, что они ждут ответа судебных властей об условно-досрочном освобождении Назанина Загари.
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