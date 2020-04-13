Временное освобождение Назанина Загари продлится до 19 апреля

Он в интервью ИРНА отметил, что они ждут ответа судебных властей об условно-досрочном освобождении Назанина Загари.

Среди десятков тысяч заключенных, выпущенных из иранских тюрем в связи с эпидемией коронавируса, оказалась и гражданка Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф.

Она была задержана в апреле 2016, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.