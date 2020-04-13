Бушерская АЭС вырабатывает 7 млрд и 200 млн. киловатт-часов электричества в год

Как отметил чиновник, Атомная электростанция в Бушере постоянно оценивается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и экспертами Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций.

«Сотрудники этой электростанции с чувством ответственности во время вспышки коронавируса пытались производить электричество без перерывов в соответствии с графиком, установленным энергосистемой, и не было сбоев в производстве электроэнергии и выполнении поставленных задач», - отметил он.

«Бушерская атомная электростанция согласно годовому плану, через 300 дней производства атомной энергии из расчета 7 млрд и 200 млн киловатт-часов, вчера в воскресенье ее деятельность была прекращена с целью замены топлива реактора», - добавил он.

По его словам, до настоящего времени АЭС Бушер выработала 43 млрд киловатт-часов электричества и смогла внести значительный вклад в устойчивость национальной электросети, особенно в провинции Бушер в жаркие сезоны.

АЭС в Бушере отключается через каждые 10 месяцев выработки электричества для замены топлива и полукапитального ремонта.