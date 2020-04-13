"За последние сутки выявлены 1617 новых случев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 73303 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 111 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4585 человек.
"3877 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 45983 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 73303, летальных исходов — на 4585, зафиксированы 45983 случая выздоровления. Об этом сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
"За последние сутки выявлены 1617 новых случев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 73303 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
-
Бушерская АЭС вырабатывает 7 млрд и 200 млн. киловатт-часов электричества в год
Бушер, 13 апреля, ИРНА - Глава Бушерской АЭС Реза Банназаде сказал, что эта электростанция…
-
Черногория выразила соболезнования Ирану по поводу вспышки коронавируса
Белград, 13 апреля, ИРНА - Президент Республики Черногория Мило Джуканович направил соболезнования…
-
Число жертв коронавируса в Иране достигло 4585 человек
Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 73303,…
-
В Иране созданы аппараты ИВЛ для пациентов с коронавирусом
Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Группа исследователей Тегеранского университета в сотрудничестве…
-
Омар Хайям - сияющая звезда поэзии и мистики в иранской литературе
Тегеран, 13 апреля, ИРНА - 13 апреля в иранском календаре отмечается Национальный день Омара…
-
В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых до 1,1 млрд. тонн
Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Один из основных принципов Ирана в области рудников является развитием…
-
Закрытие сезона рыбалки костистых рыб в Каспийском море
Срок рыбалки костистых рыб в провинции Гилян, который начался 12 сентября прошлого года, закончился…
-
Цветения миндальных деревьев
Красота весны проявляется в расцвете миндальных деревье. На фотографиях показывается Цветение…
-
Национальный день Омара Хайяма
Сегодня в Иране празднуют Национальный день Омара Хайяма.
-
Посол в РФ: США препятствуют усилиям Ирана противостоять коронавирусу
Москва, 13 апреля, ИРНА - Говоря о медицинском терроризме США против Ирана, посол Исламской…
Your Comment