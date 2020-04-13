Число жертв коронавируса в Иране достигло 4585 человек

"За последние сутки выявлены 1617 новых случев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 73303 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 111 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4585 человек.

"3877 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 45983 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.