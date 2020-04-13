В Иране созданы аппараты ИВЛ для пациентов с коронавирусом

Технологический университет имени Амира Кабира также сегодня представил пальцевой пульсоксиметр под торговым названием «PO-MED 19». Аппарат может измерить уровня сатурации кислородом капиллярной крови, используя полученные данные из пальцев пациента.
Этот аппарат конкретно не может подтвердить соболезнование коронавирусом, но снижение уровня кислорода является предупреждением для диагностики коронавируса.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Группа исследователей Тегеранского университета в сотрудничестве с исследовательским Центром полимеров и нефтехимии Ирана создали аппараты искусственной вентиляции лёгких для пациентов с коронавирусом (COVID-19).
Технологический университет имени Амира Кабира также сегодня представил пальцевой пульсоксиметр под торговым названием «PO-MED 19». Аппарат может измерить уровня сатурации кислородом капиллярной крови, используя полученные данные из пальцев пациента.
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