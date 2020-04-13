Омар Хайям - сияющая звезда поэзии и мистики в иранской литературе

По случаю Национального дня Гийяс-ад-Дина Абу-ль-Фатха Омара бин-Эбрахима Хайяма Нишапури культурные и научные встречи будут проводиться в киберпространстве (в связи со вспышкой коронавируса) в течение трех дней с 13 по 15 апреля с участием опытных профессоров литературы и деятелей искусств.

Он родился в городе Нейшапур, который находится в Хорасане (ныне иранская провинция Хорасан-Резави). Омар был сыном палаточника, также у него была младшая сестра по имени Аиша. В 8 лет начал глубоко заниматься математикой, астрономией, философией. В 12 лет Омар стал учеником Нишапурского медресе. Позднее обучался в медресе Балха, Самарканда и Бухары. Там он с отличием окончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию хаки́ма, то есть врача. Но медицинская практика его мало интересовала. Изучал сочинения известного математика и астронома Сабита ибн Курры, труды греческих математиков.

Омар Хайям внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи. Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей.

Хайяму принадлежит «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы», в котором даётся классификация уравнений и излагается решение уравнений 1-й, 2-й и 3-й степени. В первых главах трактата Хайям излагает алгебраический метод решения квадратных уравнений, описанный ещё ал-Хорезми. В следующих главах он развивает геометрический метод решения кубических уравнений, восходящий к Архимеду: корни данных уравнений в этом методе определялись как общие точки пересечения двух подходящих конических сечений.

Его ценность как философа и педагога и немногие из сохранившихся его философских работ не удостоились такого же внимания, как его научные и поэтические произведения. Он преподавал философские труды Авиценны в течение десятилетий в Нейшапуре, где сам родился и похоронен. Его мавзолей остаётся шедевром иранской архитектуры, который ежегодно посещает множество людей.

Вне самого Ирана и персоговорящих стран, Омар Хайям оказал влияние на литературу и общество благодаря переводам его произведений и популяризации его другими учёными.