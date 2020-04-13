13 апр. 2020 г., 11:03
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News Code: 83748899
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В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых до 1,1 млрд. тонн

В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых до 1,1 млрд. тонн

Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Один из основных принципов Ирана в области рудников является развитием разведывательной деятельности. Объем запасов полезных ископаемых увеличился до 1,1 млрд. тонн в стране.

Объем разведывательной работы при администрации Хасана Рухани (с 250 тыс. кв. км достиг 270 тыс. кв. км) несопоставим с бывшим периодом и даже до Исламской революции.
Открытие новых запасов полезных ископаемых в стране явялется результатом разведывательной работы. Согласно данным Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) реализация программы разведки полезных ископаемых привела к открытию 42 тонн. новых запасов золота. Таким образом, объем запаса золота достиг 294 тонн.
В настоящее время IMIDRO планирует вести разведку 650 тыс. кв. км, до сих пор сделана работа в 270 тыс. кв. км.

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