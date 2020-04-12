Представительство Ирана в ООН назвало санкции пятой колонной коронавируса

«Короче говоря, в нашей совместной борьбе против коронавируса санкции выступают в качестве пятой колонны, ослабляя наш фронт изнутри в пользу врага, и это всего лишь предательство», - говорится в сообщении.

«Санкции ограничивают способность Ирана бороться с коронавирусом, в то время как в Иране наблюдается одна из самых страшных вспышек коронавируса, - заявили в представительстве. «Санкции США - самые распространенные санкции, когда-либо навязанные стране. Они сильно препятствует усилиям Ирана по выявлению и лечению пациентов и эффективному предотвращению его распространения» - уточняется в сообщении.

«Медицинские учреждения, врачи и медсестры Ирана являются одними из лучших в мире, и глобальный характер национальных усилий страны по подавлению вируса широко признан Всемирной организацией здравоохранения», - указывается в заявлении.

«Каждая страна должна иметь возможность полностью и свободно использовать свои ресурсы для эффективного подавления болезни, что без немедленной ликвидации всех банковских, страховых, транспортных, медицинских, промышленных, энергетических невозможно», - заключили в сообщении.