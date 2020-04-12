13 апр. 2020 г., 00:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83748548
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Зариф и Гутерриш за последние 24 часа два раза проводили телефонный разговор

Зариф и Гутерриш за последние 24 часа два раза проводили телефонный разговор

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом шаги, предпринятые для поддержания прекращения огня в Йемене.

В воскресенье вечером Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран, чтобы сообщить о предпринимаемых ООН усилиях по поддержанию прекращения огня в Йемене.

В этом разговоре Зариф, поддерживая усилия Генерального секретаря по установлению прекращения огня в Йемене и заявляя, что у йеменского кризиса нет военного решения, назвал установление прочного прекращения огня введением в начало политического процесса по урегулированию йеменского кризиса.

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