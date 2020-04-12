Зариф и Гутерриш за последние 24 часа два раза проводили телефонный разговор

В воскресенье вечером Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран, чтобы сообщить о предпринимаемых ООН усилиях по поддержанию прекращения огня в Йемене.

В этом разговоре Зариф, поддерживая усилия Генерального секретаря по установлению прекращения огня в Йемене и заявляя, что у йеменского кризиса нет военного решения, назвал установление прочного прекращения огня введением в начало политического процесса по урегулированию йеменского кризиса.