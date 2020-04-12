Посол Ирана следил за здоровьем иранских студентов в Беларуси

Представляя отчет о действиях Белорусского государственного медицинского университета, направленных на поддержание здоровья студентов, Сикорским сказал, что он одинаково относится ко всем студентам в отношении их здоровью, независимо от их национальности, и даже не проводят различия между белорусскими и иностранными студентами.

Саид Яри поблагодарил директоров Минского университета медицинских наук за их усилия по обеспечению здоровья студентов и подчеркнул, что посольство готово сотрудничать с университетом для улучшения здоровья иранских студентов и обеспечения их безопасности.

Обе стороны также обсудили пути содействия возвращению иранских студентов, желающих вернуться в страну, и подчеркнули, что они будут продолжать консультироваться о результатах и подготовке необходимых условий.