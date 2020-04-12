Фильм «Ничего не трогай» будет показан в Австрии

Короткометражный фильм «Ничего не трогай», снятый Аргаваном Хейдарэсламом в качестве представителя Ирана, попал на 17-й Всемирный фестиваль короткометражных фильмов в Вене, Австрия.

Фестиваль является одним из самых важных короткометражных кинофестивалей в Европе, имеющих квоту на Оскар, BAFTA и European Film Awards, которые проводятся онлайн из-за вспышки коронавируса.

17-й Венский международный фестиваль короткометражных фильмов в Австрии будет проходить онлайн с 28 мая по 2 июня 2020 года.