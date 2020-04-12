13 апр. 2020 г., 00:46
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News Code: 83748546
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Фильм «Ничего не трогай» будет показан в Австрии

Фильм «Ничего не трогай» будет показан в Австрии

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Короткометражный фильм «Ничего не трогай» Аргавана Хейдарэслама отправился на Венский фестиваль короткометражных фильмов в Австрии.

Короткометражный фильм «Ничего не трогай», снятый Аргаваном Хейдарэсламом в качестве представителя Ирана, попал на 17-й Всемирный фестиваль короткометражных фильмов в Вене, Австрия.

Фестиваль является одним из самых важных короткометражных кинофестивалей в Европе, имеющих квоту на Оскар, BAFTA и European Film Awards, которые проводятся онлайн из-за вспышки коронавируса.

17-й Венский международный фестиваль короткометражных фильмов в Австрии будет проходить онлайн с 28 мая по 2 июня 2020 года.

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