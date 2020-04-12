Персидский язык за переделы Ирана

Писание на персидском языке до политических и социальных потрясений последних семи месяцев было ограничено посланиями с поздравлениями и соболезнованиями от отдельных лиц и политиков, а также спортивных клубов для спортсменов и их болельщиков. Иногда также некоторые иранские писатели были номинированы или удостоены литературных премий. Или снимают фильм об иранских знаменитостях и в нем будут использованы персидские предложения. В любом случае, персидский язык играл наименьшую роль в мировой системе политической дипломатии.

Написание на персидском языке в посланиях западных и американских чиновников не было давней традицией, и в прошлом некоторые президенты США обычно произносили или писали лишь несколько общих слов при праздниках.

Но написание и говорение на персидском языке в разгар недавнего международного кризиса может рассматриваться как попытка возродиться на международной арене и использовать ее для дипломатии.

Письменность на персидском языке началась в ноябре 2019 года с персидских твитов президента США и его угроз против режима и вызвала реакцию американских политиков.

Многие из них ответили на персидском языке на его твиты. Конечно, это был не первый случай, когда Трамп делал заголовки с персидским твитом. Два года назад, накануне 11 февраля 2019 года, он опубликовал твит на персидском языке и без разрешения иранского фотографа использовал его фотографию.

Президент США сократил количество ежедневных твитов на персидском языке, пока не произошло убийство генерала Кассема Сулеймани, что можно считать кульминацией этого процесса говорения на фарси в киберпространстве и на мировых аренах.

В течение недели персидский язык стал интересным для большой части пользователей киберпространства в Соединенных Штатах. В связи с этим было опубликовано более тысячи твитов на персидском языке от не говорящих по-персидски пользователей.

Трамп писал персидские твиты, а американские люди и политики также ругались с ним на персидском языке.

Возможно, одной из причин, по которой американцы приветствовали персидский язык, было то, что персидский язык был вторым языком, который писал президент Соединенных Штатов, потому что, если вы будете следовать аккаунту Трампа в Twitter, вы увидите, что кроме английского, единственныv другим языком, на котором писал Трамп, является персидский.

Крушение украинского самолета вызвало споры об опубликовании твитов на персидском языке. В сообщении на персидском языке президент США поддержал митинги иранского народа, чтобы почтить память жертв крушения украинского самолета в Тегеране.

Холли Даггерс, член знаменитого аналитического центра Атлантического совета, также издевался над ним на персидском языке в своих ретвитах.

Персидский язык стал языком цивилизации в течение коронавирусной инфекции.

Разговор с иранцами на персидском языке начался с видеообращения китайцев в марте 2020 года, в ходе которого ряд китайцев держал бумаги на персидском языке и говорили: «Оставайся в живых, Иран». Позже, китаец, говорящий на персидском, который свободно на персидском, поделился своим опытом с иранским народом в видеоклипе против коронавируса.

В дополнение к этим юмористическим действиям и реакциям на персидский язык, внимание к драгоценному наследию персидской литературы и персидского языка вновь распространилось за границы Ирана в последние недели.

Например, премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о знаменитом стихотворении Саади на испанском языке в прямом эфире телевизионного интервью для сочувствия и помощи людей против коронавируса:

Все люди части тела одного,

Субстанция созданья ведь одна.

Коль части тела больно будет в жизни,

Другим частям не даст покой она.

В своем телевизионном обращении к испанской нации Педро Санчес сослался на стихи Саади в Организации Объединенных Наций, сказав: «люди являются членами одного тела, и поэтому я хочу сочувствия и единства испанского народа».

По оценкам, число говорящих на персидском языке в мире составляет более 150 миллионов человек в 29 странах, большинство из которых географически разбросано по Ирану, Таджикистану, Афганистану, Индии, Пакистану и Бангладеш. Персидский также известен среди иракских курдов. Благодаря исторической близости этого региона от Ирака персидский язык всегда имел особую популярность и влияние в этом регионе, и еще менее 100 лет назад персидский язык преподавался как литературный язык в иракских школах Курдистана.

Значительное население говорящих на персидском языке также замечено в Китае, Узбекистане.

После испанского языка персидский языке занимает шестое место в соответствии с количеством стран, где говорят на том языке. Некоторые источники, в том числе соседние страны, говорящие на персидском языке, такие как Афганистан, говорят, что из 10 лучших поэтов в мире пятеро являются персидоязычными.