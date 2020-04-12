Карикатуристы из 88 стран приняли участие в международном конкурсе по коронавирусу

Секретарь конкурса Масуд Шоджаи Табатабаи заявил, что 2188 карикатур присланы за 28 дней и были показаны в сайте мероприятия. 1,340 человек также посетили сайт.

По его словам, большинство карикатуристов, приславших свои работы на конкурс представляли Иран (436), Турцию (82) и Китай (72), Индию (75), Индонезию (70), Бразилию (48), Россию (30), Сербию (26) и Украину (25).