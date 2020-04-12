12 апр. 2020 г., 16:42
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Карикатуристы из 88 стран приняли участие в международном конкурсе по коронавирусу

Карикатуристы из 88 стран приняли участие в международном конкурсе по коронавирусу

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Всего на международном конкурсе «Мы победим коронавирус» были присланы 4200 карикатур из 88 стран мира.

Секретарь конкурса Масуд Шоджаи Табатабаи заявил, что 2188 карикатур присланы за 28 дней и были показаны в сайте мероприятия. 1,340 человек также посетили сайт.
По его словам, большинство карикатуристов, приславших свои работы на конкурс представляли Иран (436), Турцию (82) и Китай (72), Индию (75), Индонезию (70), Бразилию (48), Россию (30), Сербию (26) и Украину (25).

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