12 апр. 2020 г., 16:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83748063
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Торговля с Россией продолжается

Торговля с Россией продолжается

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи сказал, что внешняя торговля Ирана с Россией будет продолжаться морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Торговля и обмен товарами с Турцией налажена через таможенную железную дорогу Рази, и вскоре будет запущен пограничный рынок Сари Су, и ведутся консультации для открытия границы Базаргана и возобновления экспорта на самом высоком уровне», - отметил он.

«Ситуация приближается к благоприятным условиям, деятельность на границе с Нордузом началась с прошлой недели, и мы стали свидетелями значительных изменений по сравнению с предыдущим месяцем», - добавил он.

«Торговая и коммерческая деятельность Ирана и Азербайджана осуществляется наземным, железнодорожным и морским транспортом. В то же время, транзит иранского экспорта в Россию ведется со специальными церемониями», - заявил он.

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