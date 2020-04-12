Торговля с Россией продолжается

«Торговля и обмен товарами с Турцией налажена через таможенную железную дорогу Рази, и вскоре будет запущен пограничный рынок Сари Су, и ведутся консультации для открытия границы Базаргана и возобновления экспорта на самом высоком уровне», - отметил он.

«Ситуация приближается к благоприятным условиям, деятельность на границе с Нордузом началась с прошлой недели, и мы стали свидетелями значительных изменений по сравнению с предыдущим месяцем», - добавил он.

«Торговая и коммерческая деятельность Ирана и Азербайджана осуществляется наземным, железнодорожным и морским транспортом. В то же время, транзит иранского экспорта в Россию ведется со специальными церемониями», - заявил он.