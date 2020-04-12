Всемирный совет церквей призвал к отмене санкций в отношении Ирана

После письма председателя Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузара Эбрахими Торкамана президенту США Дональду Трампу по отмене санкций против иранской нации несколько церковных организаций во всем мире написали письмо президенту США и заявили, что система здравоохранения Ирана страдает от одностороннего эмбарго США, которое началось в мае 2019 года и привело к экономической блокаде страны.

«Нынешняя ситуация ни в коем случае не должна продолжаться во время вспышки коронавируса. Настало время международной солидарности и сотрудничества в борьбе с распространением вируса и защите уязвимых людей», - говорится в заявлении.