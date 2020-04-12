12 апр. 2020 г., 15:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83748057
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Всемирный совет церквей призвал к отмене санкций в отношении Ирана

Всемирный совет церквей призвал к отмене санкций в отношении Ирана

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Всемирный совет церквей и Объединённая церковь Христа выразили свою глубокую обеспокоенность в связи с санкциями США против иранской нации.

После письма председателя Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузара Эбрахими Торкамана президенту США Дональду Трампу по отмене санкций против иранской нации несколько церковных организаций во всем мире написали письмо президенту США и заявили, что система здравоохранения Ирана страдает от одностороннего эмбарго США, которое началось в мае 2019 года и привело к экономической блокаде страны.

«Нынешняя ситуация ни в коем случае не должна продолжаться во время вспышки коронавируса. Настало время международной солидарности и сотрудничества в борьбе с распространением вируса и защите уязвимых людей», - говорится в заявлении.

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