Вице-президент: способность Ирана производить бензин помешала введению санкций против него

«Соединенные Штаты использовали все свои возможности, чтобы оказать давление на иранский народ. Они заблокировали источники дохода Ирана и банковскую систему, и теперь они говорят, что если вы обратитесь к нам за помощью, мы поможем вам», - отметил он.

«Вопреки заявлениям американцев, их санкции включают основные товары», - сказал первый вице-президент. «Хотя нет проблем с покупкой некоторых основных предметов, таких как пшеница, на основе их санкций, мы должны платить деньги, чтобы иметь возможность покупать пшеницу и другие основные товары, что невозможно из-за санкций», - добавил он.