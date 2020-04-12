12 апр. 2020 г., 15:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83748049
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Вице-президент: способность Ирана производить бензин помешала введению санкций против него

Вице-президент: способность Ирана производить бензин помешала введению санкций против него

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Говоря о запуске нефтеперерабатывающего завода в Персидском заливе, Бендер-Аббас, в качестве одного из проектов экономики сопротивления, первый вице-президент Эсхаг Джахангири объявил о экспорте бензина и дизельного топлива в другие страны.

«Соединенные Штаты использовали все свои возможности, чтобы оказать давление на иранский народ. Они заблокировали источники дохода Ирана и банковскую систему, и теперь они говорят, что если вы обратитесь к нам за помощью, мы поможем вам», - отметил он.

«Вопреки заявлениям американцев, их санкции включают основные товары», - сказал первый вице-президент. «Хотя нет проблем с покупкой некоторых основных предметов, таких как пшеница, на основе их санкций, мы должны платить деньги, чтобы иметь возможность покупать пшеницу и другие основные товары, что невозможно из-за санкций», - добавил он.

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