Рухани назвал санкции другим вирусом в Иране

«У нас был вирус санкций, и коронавирус также добавлено», сказал Рухани на заседании Национального комитета по управлению коронавирусом в воскресенье.

Иранский президент назвал ситуацию Ирана в борьбе с коронавирусом удовлетворительной по сравнению с другими странами.

По его словам, смертность от коронавируса в Иране составляет 7%, а в некоторых европейских странах – 22%.

Он назвал причину успеха Ирана в борьбе с коронавирусом самоотверженность народа, медицинских персоналов, ВС и соответствующих органов.