Рухани назвал санкции другим вирусом в Иране

«У нас был вирус санкций, и коронавирус также добавлено», сказал Рухани на заседании Национального комитета по управлению коронавирусом в воскресенье.
Иранский президент назвал ситуацию Ирана в борьбе с коронавирусом удовлетворительной по сравнению с другими странами.
По его словам, смертность от коронавируса в Иране составляет 7%, а в некоторых европейских странах – 22%.
Он назвал причину успеха Ирана в борьбе с коронавирусом самоотверженность народа, медицинских персоналов, ВС и соответствующих органов.
Тегеран, 12 апреля, ИРНА - «У нас коронавирус, как вы, но у нас ещё другой вирус хуже чем, коронавирус – санкции», заявил президент Ирана Хасан Рухани, обращаясь к лидерам европейских стран.
«У нас был вирус санкций, и коронавирус также добавлено», сказал Рухани на заседании Национального комитета по управлению коронавирусом в воскресенье.
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