12 апр. 2020 г., 14:57
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В Иране за последние сутки из-за коронавируса умерли 117 человек

В Иране за последние сутки из-за коронавируса умерли 117 человек

Тегеран, 12 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 71686, летальных исходов — на 4474, зафиксированы 43894 случая выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1657 новых случев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 71686 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 117 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4474 человек.
"3930 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 43894 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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