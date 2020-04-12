Иранская команда вышла на Чемпионат Азии по гандболу

Как сообщает пресс-служба команды «Мес-э Керман», пять недель до завершения соревнований премьер-лиги Ирана по гандболу команда «Мес-э Керман» заняла первое место в турнирной таблице с большой разницей в баллах с другими командами.

«Соревнования по гандболу закрылись в стране из-за распространения коронавируса в Иране, и команда «Мес-э Керман» объявлена чемпионатом премьер-лиги страны», говорится в документе.