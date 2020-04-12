12 апр. 2020 г., 13:57
Journalist ID: 2390
News Code: 83747851
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Иранская команда вышла на Чемпионат Азии по гандболу

Иранская команда вышла на Чемпионат Азии по гандболу

Керман, 12 апреля, ИРНА – Команда «Мес-э Керман» как чемпионат национальной лиги страны представит Иран на чемпионате Азии по гандболу.

Как сообщает пресс-служба команды «Мес-э Керман», пять недель до завершения соревнований премьер-лиги Ирана по гандболу команда «Мес-э Керман» заняла первое место в турнирной таблице с большой разницей в баллах с другими командами.
«Соревнования по гандболу закрылись в стране из-за распространения коронавируса в Иране, и команда «Мес-э Керман» объявлена чемпионатом премьер-лиги страны», говорится в документе.

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