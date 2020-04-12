12 апр. 2020 г., 11:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83747461
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Потребление молока и молочных продуктов в Иране составляет 117 кг

Потребление молока и молочных продуктов в Иране составляет 117 кг

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - В настоящее время потребление молока и молочных продуктов в Иране на душу населения составляет 117 кг на человека в год, что примерно на 48 кг меньше, чем в среднем по миру. Объявил об этом председатель совета директоров Ассоциации фермеров Ирана Ахмед Могаддаси.

«Согласно имеющейся статистике, среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в мире составляет 165 кг на человека», - сказал он.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), глобальный стандарт потребления молока и молочных продуктов на душу населения на человека должен составлять 300 кг в год.

Как отметил чиновник, правительство работает над тем, чтобы среднее потребление на душу населения молока и молочных продуктов в Иране составило не менее 165 килограммов в год.

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