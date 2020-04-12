Потребление молока и молочных продуктов в Иране составляет 117 кг

«Согласно имеющейся статистике, среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в мире составляет 165 кг на человека», - сказал он.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), глобальный стандарт потребления молока и молочных продуктов на душу населения на человека должен составлять 300 кг в год.

Как отметил чиновник, правительство работает над тем, чтобы среднее потребление на душу населения молока и молочных продуктов в Иране составило не менее 165 килограммов в год.