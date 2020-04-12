Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрировали в Иране

«Благодаря усилиям иранских технологов и компаний, основанных на знаниях, тест выявления антител к COVID-19 и экспресс-тест коронавируса скоро будут доступны в стране. Эти быстрые, недорогие и всеобъемлющие методы выявления будут способствовать поэтапному внедрению «умное расстояние» в ближайшие недели», - сказал он.

По последним данным, за последние сутки в Иране выявлены 1837 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 70029 человек и в общей сложности умерли уже 4357 человек.