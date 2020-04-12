12 апр. 2020 г., 11:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83747456
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Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрировали в Иране

Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрировали в Иране

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Тест-систему для выявления антител к коронавирусу и экспресс-тест зарегистрированы в Иране на основе обнаружения антител и скоро будут доступны в стране. Сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

«Благодаря усилиям иранских технологов и компаний, основанных на знаниях, тест выявления антител к COVID-19 и экспресс-тест коронавируса скоро будут доступны в стране. Эти быстрые, недорогие и всеобъемлющие методы выявления будут способствовать поэтапному внедрению «умное расстояние» в ближайшие недели», - сказал он.

По последним данным, за последние сутки в Иране выявлены 1837 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 70029 человек и в общей сложности умерли уже 4357 человек.

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