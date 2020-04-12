Иран побил рекорд по производству металла

«Ирану например удалось увеличить производство меди больше всего в санкционный период», заявил иранский министр в субботу, добавив, что экспорт меди из Ирана также удвоился, и впервые основана компания по производству серной кислоты в стране.

По его словам, разведка полезных ископаемых также удвоилась по сравнению с прошлым годом, и 3 новых промышленных проекта также будут открыты в текущем году.

Иранский министр отметил, что Иран также в прошлом году открыл испытанный проект редкоземельных элементов, и вошел в число стран, производящих редкоземельных элементов.