12 апр. 2020 г., 10:51
Journalist ID: 2390
News Code: 83747417
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Иран побил рекорд по производству металла

Иран побил рекорд по производству металла

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Иран побил рекорд по производству основных металлов за последние 40 лет в иранском 1398 году (с 21 марта 2019 г. до 20 марта 2020 г.). Об этом сообщил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани.

«Ирану например удалось увеличить производство меди больше всего в санкционный период», заявил иранский министр в субботу, добавив, что экспорт меди из Ирана также удвоился, и впервые основана компания по производству серной кислоты в стране.
По его словам, разведка полезных ископаемых также удвоилась по сравнению с прошлым годом, и 3 новых промышленных проекта также будут открыты в текущем году.
Иранский министр отметил, что Иран также в прошлом году открыл испытанный проект редкоземельных элементов, и вошел в число стран, производящих редкоземельных элементов. 

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