Иранский учитель подарил медсестрам свою золотую медаль Чемпионата мира по волейболу сидя

Чемпион мира по волейболу сидя Хасан Мохаммади в субботу прибыв в больницу имени Имама Хомейни в городе Махалат, подарил свою золотую медаль медсестрам больницы огнями в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 11 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 70029, летальных исходов — на 4357, зафиксированы 41947 случаев выздоровления.