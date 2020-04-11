11 апр. 2020 г., 20:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83746964
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Иранский учитель подарил медсестрам свою золотую медаль Чемпионата мира по волейболу сидя

Иранский учитель подарил медсестрам свою золотую медаль Чемпионата мира по волейболу сидя

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Иранский учитель подарил свою золотую медаль Чемпионата мира по волейболу сидя медсестрам больницы имени Имама Хомейни в знак благодарности медикам, борющимся с пандемией коронавируса.

Чемпион мира по волейболу сидя Хасан Мохаммади в субботу прибыв в больницу имени Имама Хомейни в городе Махалат, подарил свою золотую медаль медсестрам больницы огнями в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 11 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 70029, летальных исходов — на 4357, зафиксированы 41947 случаев выздоровления.

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