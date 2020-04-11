11 апр. 2020 г., 18:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83746856
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В Иране запустят 40 новых производственной линии масок

В Иране запустят 40 новых производственной линии масок

Карадж, 11 апреля. ИРНА — В течение следующих 20 дней к производственным мощностям страны будут добавлены 40 линий по производству масок, заявил вице-президент Ирана по науке и технике Сорена Саттари.

"В Иране производятся до 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)", сказал Саттари на церемония открытия первой производственной линии по производству наборов для серологической диагностики нового типа коронавируса (COVID-19).

"Санкции укрепили потенциал внутреннего производства, так что теперь 98% лекарственных препаратов производятся внутри страны", заявил он добавив, что были предприняты значительные меры в медицинской области по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса.

Саттари отметил, что в стране за неделю производятся до 100 тыс. наборов для диагностики коронаваируса, заявив, что страна планирует в ближайшее время экспортером этих наборов.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 11 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 70029, летальных исходов — на 4357, зафиксированы 41947 случаев выздоровления.

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