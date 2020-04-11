Иранские фильмы будут показаны в США

«Дополнительный соус» режиссера Алиреза Гасеми представит Иран в 22-м кинофестивале Sarasota, который в этом году пройдет в формате онлайн из-за распространения коронавируса.

Этот короткометражный фильм ранее также получил премию за лучшую сценарию и лучший актер на кинофестивале Канберра в Австралии.

«Дополнительный соус» рассказывает о судьбе актера, который час до открытия своего нового театра совершает самоубийство.

Фильм «Четырнадцатый день» режиссера Махмуд Назери также вошел в программу 68-го кинофестиваля Columbus, который 15-19 апреля пройдет в формате онлайн.