11 апр. 2020 г., 16:35
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News Code: 83746759
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Иранские фильмы будут показаны в США

Иранские фильмы будут показаны в США

Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Короткометражный фильм «Дополнительный соус» и картина «Четырнадцатый день» из Ирана будут показаны в американских кинофестивалях.

«Дополнительный соус» режиссера Алиреза Гасеми представит Иран в 22-м кинофестивале Sarasota, который в этом году пройдет в формате онлайн из-за распространения коронавируса.
Этот короткометражный фильм ранее также получил премию за лучшую сценарию и лучший актер на кинофестивале Канберра в Австралии.
«Дополнительный соус» рассказывает о судьбе актера, который час до открытия своего нового театра совершает самоубийство.
Фильм «Четырнадцатый день» режиссера Махмуд Назери также вошел в программу 68-го кинофестиваля Columbus, который 15-19 апреля пройдет в формате онлайн.

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