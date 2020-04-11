В Иране открылась первая линия по производству наборов для серологической диагностики коронавируса

"Проект производства наборов для серологической диагностики коронавируса был разработан, чтобы определить, ответила ли иммунная система граждан на болезнь", сказал директор проекта Вахид Юнеси.

По его словам, этот набор используется вместе с диагностическими наборами, и сам по себе не считается диагностическим инструментом. Он используется параллельно с диагностическими наборами коронавируса. "Поэтому эти наборы используются при разработке политики путем изучения различных сообществ и профессий. Другими словам эти наборы помогают врачам и лицам, определяющим политику в системе здравоохранения, решать проблему интеллектуального дистанцирования в разных городах и профессиях", уточнил Юнеси.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 11 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 70029, летальных исходов — на 4357, зафиксированы 41947 случаев выздоровления.