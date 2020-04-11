11 апр. 2020 г., 15:30
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Более 1 млн. человек пересекали границу Ирана с Азербайджаном в минувшем году

Более 1 млн. человек пересекали границу Ирана с Азербайджаном в минувшем году

Тебриз, 11 апреля, ИРНА – Более 1,300 млн. человек пересекали пограничные переходы «Джульфа» и «Нордуз» в иранском 1398 году (с 21 марта 2019 г. до 20 марта 2020 г.). Об этом сообщил гендиректор дорог провинции Восточный Азербайджан Оруджали Ализаде.

«39 тыс. 800 иранцев и более 668 тыс. иностранцев пересекали погранпереход Джульфа за указанный период», заявил он, добавив, что более 231 тыс. 900 иранцев и 387 тыс. иностранных пассажиров также пересекали погранпереход Нордуз.
По его словам, 1028 иранских автобусов и 1057 иностранных автобусов также пересекали погранпереход Джульфа в прошлом году.
«34 тыс. 700 иранских грузовиков и 41 тыс. иностранных грузовиков пересекали пограничный переход Нордуз за указанный период», отметил он.
 

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