Более 1 млн. человек пересекали границу Ирана с Азербайджаном в минувшем году

«39 тыс. 800 иранцев и более 668 тыс. иностранцев пересекали погранпереход Джульфа за указанный период», заявил он, добавив, что более 231 тыс. 900 иранцев и 387 тыс. иностранных пассажиров также пересекали погранпереход Нордуз.

По его словам, 1028 иранских автобусов и 1057 иностранных автобусов также пересекали погранпереход Джульфа в прошлом году.

«34 тыс. 700 иранских грузовиков и 41 тыс. иностранных грузовиков пересекали пограничный переход Нордуз за указанный период», отметил он.

