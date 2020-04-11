11 апр. 2020 г., 15:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83746605
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Газета «Иран» распространилась в упаковках с перчатками

Газета «Иран» распространилась в упаковках с перчатками

Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Газета «Иран» сегодня в субботу распространилась в упакованном виде с парой перчаток для борьбы с коронавирусом. Инициатива была предпринята, чтобы помочь читателям предотвратить распространение коронавируса.

Иранская газета печатается в продезинфицированных цехах, сотрудники которых соблюдают санитарные правила и гигиенические нормы, в том числе они работают в масках и перчатках в процессе печати.
Газета «Иран» отправляется в отдельные газетные киоски и магазины, а также отправляется подписчикам.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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