Газета «Иран» распространилась в упаковках с перчатками

Иранская газета печатается в продезинфицированных цехах, сотрудники которых соблюдают санитарные правила и гигиенические нормы, в том числе они работают в масках и перчатках в процессе печати.

Газета «Иран» отправляется в отдельные газетные киоски и магазины, а также отправляется подписчикам.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.