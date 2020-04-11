11 апр. 2020 г., 14:28
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News Code: 83746542
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 4357 человека

Число жертв коронавируса в Иране достигло 4357 человека

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 70029, летальных исходов — на 4357, зафиксированы 41947 случаев выздоровления. Об этом сообщил в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1837 новых случев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 70029 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 125 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4357 человек.
"3987 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 41947 случаев выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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