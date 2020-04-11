Американский сенатор призвала Трампа поддержать предоставление Ирану займа для борьбы с коронавирусом

Указав на переход афганских граждан в Иран, Файнстайн выразила обеспокоенность в связи с распространением коронавируса в регионе из-за снижения способности Тегерана для борьбы с этой болезнью.
Она также выразила неудовлетворение актом США в целях предотвращения предоставления займа Ирану.
Американский сенатор также заявила, что оказание помощи Ирану для противостояния коронавирусу обеспечивает национальные интересы США и интересы международной безопасности.
Глава Центрального банка Ирана Абдун-Насер Хеммати в марте объявил, что в письме главе Международного валютного фонда он призвал использовать право Ирана на получение быстрого кредита в размере 5 миллиардов долларов для противостояния пандемии коронавируса.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также выразил надежду на предоставление займа Ирану.
Однако американские власти говорят, что Вашингтон выступит против предоставления займа Ирану.
Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Американский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала президента США Дональда Трампа поддержать предоставление Ирану займа на сумму 5 млрд. долларов США в целях борьбы с коронавирусом.
Указав на переход афганских граждан в Иран, Файнстайн выразила обеспокоенность в связи с распространением коронавируса в регионе из-за снижения способности Тегерана для борьбы с этой болезнью.
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