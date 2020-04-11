11 апр. 2020 г., 13:59
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Американский сенатор призвала Трампа поддержать предоставление Ирану займа для борьбы с коронавирусом

Американский сенатор призвала Трампа поддержать предоставление Ирану займа для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Американский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала президента США Дональда Трампа поддержать предоставление Ирану займа на сумму 5 млрд. долларов США в целях борьбы с коронавирусом.

Указав на переход афганских граждан в Иран, Файнстайн выразила обеспокоенность в связи с распространением коронавируса в регионе из-за снижения способности Тегерана для борьбы с этой болезнью.
Она также выразила неудовлетворение актом США в целях предотвращения предоставления займа Ирану.
Американский сенатор также заявила, что оказание помощи Ирану для противостояния коронавирусу обеспечивает национальные интересы США и интересы международной безопасности.
Глава Центрального банка Ирана Абдун-Насер Хеммати в марте объявил, что в письме главе Международного валютного фонда он призвал использовать право Ирана на получение быстрого кредита в размере 5 миллиардов долларов для противостояния пандемии коронавируса.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также выразил надежду на предоставление займа Ирану.
Однако американские власти говорят, что Вашингтон выступит против предоставления займа Ирану.

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