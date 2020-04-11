Американский сенатор призвала Трампа поддержать предоставление Ирану займа для борьбы с коронавирусом

Указав на переход афганских граждан в Иран, Файнстайн выразила обеспокоенность в связи с распространением коронавируса в регионе из-за снижения способности Тегерана для борьбы с этой болезнью.

Она также выразила неудовлетворение актом США в целях предотвращения предоставления займа Ирану.

Американский сенатор также заявила, что оказание помощи Ирану для противостояния коронавирусу обеспечивает национальные интересы США и интересы международной безопасности.

Глава Центрального банка Ирана Абдун-Насер Хеммати в марте объявил, что в письме главе Международного валютного фонда он призвал использовать право Ирана на получение быстрого кредита в размере 5 миллиардов долларов для противостояния пандемии коронавируса.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также выразил надежду на предоставление займа Ирану.

Однако американские власти говорят, что Вашингтон выступит против предоставления займа Ирану.