Иранские ученые разработали озонатор для нейтрализации коронавируса

По данным специалистов, озонаторы способны обеззараживать практически любые медицинские и бытовые помещения от коронавируса. Речь идёт о средстве эффективной профилактики и уничтожения самого вируса в окружающем воздушном пространстве, тем создания барьера для распространения заболевания.

Озонатор уже используется в ряд стран Восточной Азии для нейтрализации коронавируса. Уничтожение вирусов и бактерий с помощью устройства происходит достаточно просто: озонатор ставится в помещение, где есть предполагаемый загрязнитель. Далее, происходит выработка озона и обработка помещения. Озон нейтрализует вирус и бактерии, преобразовывает его в углекислый газ и воду. Таким образом, помещение становится стерильным как в операционной.

Компания планирует к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года) создать до 10 тыс. озонаторов.

По последним данным на 10 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 68192, летальных исходов — на 4232.