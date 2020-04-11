Иранские издания вошли в шорт-лист премии Болонской детской книжной ярмарки

Детские издания «Тути» попали в список лучших издательств детской литературы Болонской книжной ярмарки, и они будут конкурировать за премию «Лучшее издательство детской литературы Азии» в 2020 году с издательствами из Китая, Японии и Южной Кореи.

Впервые иранское издательство вышло в шорт-лист такой престижной премии.

В 2013 году премия за лучшее издательство детской литературы вошла в программу Болонской детской книжной ярмарки по случаю 50-й годовщины этого культурного мероприятия.

На Болонской детской книжной ярмарки собрались лучшие издатели, иллюстраторы, литературные агенты и распространители со всего мира, чтобы представить свои творческие достижения, наладить новые партнерские контакты для развития издательского бизнеса.

Лауреаты премии лучших издательств детской книги 4 мая 2020 года будут объявлены.