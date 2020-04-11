11 апр. 2020 г., 12:36
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Иранские издания вошли в шорт-лист премии Болонской детской книжной ярмарки

Иранские издания вошли в шорт-лист премии Болонской детской книжной ярмарки

Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Детские издания «Тути» из Ирана вошли в шорт-лист Болонской международной ярмарки детской книги – это одна из самых престижных наград в области детской литературы в мире.

Детские издания «Тути» попали в список лучших издательств детской литературы Болонской книжной ярмарки, и они будут конкурировать за премию «Лучшее издательство детской литературы Азии» в 2020 году с издательствами из Китая, Японии и Южной Кореи.
Впервые иранское издательство вышло в шорт-лист такой престижной премии.
В 2013 году премия за лучшее издательство детской литературы вошла в программу Болонской детской книжной ярмарки по случаю 50-й годовщины этого культурного мероприятия.
На Болонской детской книжной ярмарки собрались лучшие издатели, иллюстраторы, литературные агенты и распространители со всего мира, чтобы представить свои творческие достижения, наладить новые партнерские контакты для развития издательского бизнеса.
Лауреаты премии лучших издательств детской книги 4 мая 2020 года будут объявлены.

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