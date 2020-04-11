Иранская социологическая ассоциация выразила обеспокоенность по поводу продолжения санкций на фоне пандемии

"Односторонние санкции президента США Дональда Трампа против Ирана нарушили банковские и торговые отношения Ирана, создав сложные условия, которые затруднили получение обычной гуманитарной и медицинской помощи, а также приобретение лекарств и медицинского оборудования", говорится в послании.

"Из-за нехватки экономических ресурсов высшее образование, как и инфраструктура здравоохранения страны, сталкивается с большими проблемами. Продолжение этих условий приведет к резкому сокращению бюджета высшего образования, и по сравнению с другими областями образования и научных исследований, которые считаются необходимыми для экономики страны, социальные науки пострадают больше", отмечается в документе.

"Сегодня, как никогда, нам нужна человеческая солидарность. По мере того как мир становится все более связанным, наши проблемы становятся все более взаимосвязанными, и наше глобальное сотрудничество становится все более необходимым для их решения", указано в нем.

"Иранская социологическая ассоциация надеется, что в своих усилиях по смягчению существующих трудностей она будет пользоваться поддержкой своих международных партнеров для снятия экономических санкций против иранской нации", говорится в документе.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 10 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 68192, летальных исходов — на 4232.