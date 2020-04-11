11 апр. 2020 г., 09:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83745915
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Посольство Ирана в Москве призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса

Посольство Ирана в Москве призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса

Москва, 11 апреля. ИРНА — Посольство Ирана в Москве рекомендует находящимся в России иранским студентам вернуться на родину из-за коронавируса, следует из заявления ведомства.

"В связи с растущим числом людей, зараженных коронавирусом, в разных странах, в том числе в Российской Федерации, особенно в Москве, и отсутствием перспектив решения этой проблемы в краткосрочной перспективе и даже возможностью ее продолжения до следующего семестра...посольство настоятельно рекомендует иранским студентам вернуться на родину", говорится в заявлении.

По последним данным, общее число зараженных по России достигло 11 917 в 82 субъектах, почти 800 выздоровели, 94 стали жертвами заболевания.

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