Посольство Ирана в Москве призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса

"В связи с растущим числом людей, зараженных коронавирусом, в разных странах, в том числе в Российской Федерации, особенно в Москве, и отсутствием перспектив решения этой проблемы в краткосрочной перспективе и даже возможностью ее продолжения до следующего семестра...посольство настоятельно рекомендует иранским студентам вернуться на родину", говорится в заявлении.

По последним данным, общее число зараженных по России достигло 11 917 в 82 субъектах, почти 800 выздоровели, 94 стали жертвами заболевания.