Рухани подчеркнул важность обмена опытом по борьбе с коронавирусом

"Во время переговоров Рухани подчеркнул важность обмена опытом между всеми странами в сфере создания лекарств и медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекции", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

Кроме того, президент Ирана выразил благодарность за эффективные усилия инновационных компаний в борьбе с пандемией коронавируса, поручив Саттари использовать опыт других стран в области создания лекарств и медицинских средств, эффективных в лечении коронавирусной инфекции.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 10 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 68192, летальных исходов — на 4232.