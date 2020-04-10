Зангане: 22 страны согласились снизить добычу нефти на 10 баррелей в сутки

Заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участии министров энергетики и нефти 23 страны входящих и не входящих в этот союз стран. В общей сложности оно продлилось около 10 часов, сообщили в пресс-службе миннефти Ирана.

"Как уже я сказал, достигнуто договоренность снизить добычу нефти на 10 баррелей в сутки", сказал Зангане.

"В ходе переговоров договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки. Затем с 1 июля сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2020 года — 6 млн баррелей в сутки", рассказал Зангане.