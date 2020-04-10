Глава МИД Боснии и Герцеговины высоко оценила усилия Ирана по борьбе с коронавирусом

Туркович в своем послании выразила солидарность с иранским народом в борьбе с новым типом коронавируса.

Она также выразила глубокие соболезнования семьям умерших от коронавируса и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим, высоко оценив усилия Ирана по борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 10 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 68192, летальных исходов — на 4232.