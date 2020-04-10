10 апр. 2020 г., 14:17
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News Code: 83745360
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Эксперты минобороны разработали защитные фильтрованные маски

Эксперты минобороны разработали защитные фильтрованные маски

Тегеран, 10 апреля. ИРНА — Эксперты министерства обороны Ирана впервые разработали ионные фильтры для защитных масок.

На торжественной церемонии представления новых ионных фильтров для защитных масок принял участие министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Специалисты министерства обороны Исламской Республики впервые разработали технологию создания передовых масок с ионными и кристаллическими фильтрами", сказал Хатами.

По данным специалистов, благодаря новым маскам фильтр стал значительно лучше улавливать наночастицы, что в большой степени защищают людей от коронавирусной инфекции.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек, 4110 из которых погибли.

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