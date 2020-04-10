В Иран из Болгарии прибыла партия лекарства от коронавируса

"Вторая партия лекарств, эффективная для лечения нового типа коронавирусаной инфекции стоимостью 1,481 млн евро прибыла в Иран из Болгарии через границу Турции", Сказал Намдар.

Он напомнил, что первая партия лекарственного препарата от коронавирусной инфекции общим весом 26 тонн прибыла в Иран из Германии несколько дней назад.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек, 4110 из которых погибли.