В Ульяновской области планируют открыть Иранский торговый дом

Создание торгового дома позволит укрепить деловые связи между Ульяновской областью и регионами Ирана, усилить экспорт и импорт и реализовать совместные инвестиционные проекты. В настоящее время такие структуры успешно работают в регионах Приволжского федерального округа.

«У нас есть перспективные направления для взаимодействия с Ираном. Мы готовы расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, рассчитываем, что в этом году заработает система альтернативных платежей между нашими странами. Еще одно направление – образовательные услуги, наши университеты обучают несколько сотен иностранных студентов по гуманитарным и техническим специальностям, и мы предлагаем подготовку по отдельным специальностям для молодых людей из Ирана. И, конечно, это туристическая сфера. В 2019 году Ульяновскую область посетили более 800 туристов из этой страны, регион им интересен», - подчеркнул Сергей Морозов.

«Я изучил ульяновский регион и узнал, что существует много потенциальных возможностей для сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма. Нас впечатлили успехи Ульяновской области в сфере автомобилестроения, тяжёлого машиностроения, авиастроения, ядерной медицины. Выгодное положение региона на берегах Волги создаёт большие возможности для развития международного транспортного коридора "Север - Юг"», - отметил Казем Джалали.

В завершение встречи глава региона пригласил деловое и культурное сообщество Ирана принять участие в традиционных бизнес-форумах «Сделано в Ульяновской области» и «Деловой климат в России» и в мероприятиях Международного культурного форума, проведение которых запланировано на второе полугодие 2020 года.

В настоящее время Ульяновская область осуществляет сотрудничество с зарубежным партнером в сфере сельского хозяйства. Реализуются проекты согласно подписанному меморандуму с провинцией Фарс, снабженческо-сбытовой кооператив «Реннесанс Агро» сотрудничает с компанией «Батис Теддарат Каспиан». За 2019 год внешнеторговый оборот региона с Ираном превысил 1,5 млн долларов США.