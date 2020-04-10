Посол: Иран не одинок в противостоянии санкциям США

"На фоне неоднократных международных призывов к ослаблению санкций, которые препятствовали гуманитарной торговле Ирана, некоторые официальные лица США утверждали, что Иран никогда не просил смягчения санкций", написал посол в материале "Должен ли Иран сделать прямой призыв к ослаблению санкций?", опубликованном на англоязычной версии сайта «Euronews».

"Во-первых, Иран не признает односторонние санкции Соединенных Штатов и считает эти односторонние принудительные меры незаконными и нарушением международного права", подчеркнул посол.

"Во-вторых, Иран не одинок в отказе от легитимности санкций США. Европейский Союз, со своей стороны, не признает экстерриториальные последствия законодательства третьих сторон и запрещает соблюдение гражданами ЕС экстерриториальных последствий определенных санкций, которые служат целям внешней политики третьей страны за счет суверенитета стран-членов ЕС", добавил он.

Совсем недавно ЕС "подчеркнул, что санкции не должны препятствовать доставке основного оборудования и материалов, необходимых для борьбы с коронавирусом, и ограничения его распространения по всему миру" напомнил он.

"Верховный комиссар ООН по правам человека неоднократно предупреждал о крахе системы здравоохранения стран, пострадавших от коронавируса, которые оказались объектами санкций", указал Дехгани.

По его словам, COVID-19 не является национальной проблемой, ограниченной определенной географией, регионом, нацией, культурой. "Коронавирус создал уникальную возможность для глобальной солидарности", добавил он.