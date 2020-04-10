ЕАЭС намерен развивать сотрудничество с Ираном в сфере экономики



Во время телефонного разговора, министр по торговле ЕЭК сообщил о намерении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширять с Ираном сферы экономического сотрудничества.

Слепов также заявил, что ЕАЭС поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества торговых палат Ирана и стран-членов союза.

Кроме того, Слепов заявил о поддержке ЕАЭС Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, подтвердив, что антииранские санкции США мешают страну эффективную борьбу с коронавирусной инфекции.

Он также приветствовал увеличение объема товарооборота между Ираном и ЕАЭС после того, как вступило в силу временное соглашение о создании зоны свободной торговли.

Иранский посол, в свою очередь, подтвердил решимость иранской стороны выполнять соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, призвав к дальнейшему развитию отношений между Ираном и странами-членами союза.

Джалали также приветствовал создание рабочей группы под председательством министра энергетики Исламской Республики Иран Резы Ардаканиана для продолжения консультаций с председателем и министрами Евразийской экономической комиссии.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

Ранее, 18 марта пресс-секретарь иранской таможни Рухолла Латифи, сообщил, что за 11 месяцев прошлого иранского календарного года (завершился 20 марта 2020 года) объем товарооборота Ирана и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 40%, составив $2,5 млрд.