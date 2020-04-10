ЕАЭС намерен развивать сотрудничество с Ираном в сфере экономики

Во время телефонного разговора, министр по торговле ЕЭК сообщил о намерении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширять с Ираном сферы экономического сотрудничества.
Слепов также заявил, что ЕАЭС поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества торговых палат Ирана и стран-членов союза.
Кроме того, Слепов заявил о поддержке ЕАЭС Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, подтвердив, что антииранские санкции США мешают страну эффективную борьбу с коронавирусной инфекции.
Он также приветствовал увеличение объема товарооборота между Ираном и ЕАЭС после того, как вступило в силу временное соглашение о создании зоны свободной торговли.
Иранский посол, в свою очередь, подтвердил решимость иранской стороны выполнять соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, призвав к дальнейшему развитию отношений между Ираном и странами-членами союза.
Джалали также приветствовал создание рабочей группы под председательством министра энергетики Исламской Республики Иран Резы Ардаканиана для продолжения консультаций с председателем и министрами Евразийской экономической комиссии.
Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.
Ранее, 18 марта пресс-секретарь иранской таможни Рухолла Латифи, сообщил, что за 11 месяцев прошлого иранского календарного года (завершился 20 марта 2020 года) объем товарооборота Ирана и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 40%, составив $2,5 млрд.
Москва, 10 апреля. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел в четверг телефонный разговор с министром по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андреем Слеповым, сообщает пресс-служба иранской дипмиссии.
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