Иран и ЮНИДО наладят сотрудничество в области утилизации медицинских отходов

Гариб Абади сообщил, что Иран, Китай и ЮНИДО разрабатывают проект по утилизации медицинских отходов после контактов с зараженными коронавирусом экологически безопасным методом в ряд больницах Ирана.

По его словам, проект стоимостью 1 млн евро будут финансировать Китай и ЮНИДО.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек, 4110 из которых погибли.