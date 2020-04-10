10 апр. 2020 г., 09:53
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News Code: 83745134
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Иран и ЮНИДО наладят сотрудничество в области утилизации медицинских отходов

Иран и ЮНИДО наладят сотрудничество в области утилизации медицинских отходов

Лондон, 10 апреля. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил о намерении Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) развивать сотрудничество с Ираном в области утилизации медицинских отходов после контактов с зараженными коронавирусом.

Гариб Абади сообщил, что Иран, Китай и ЮНИДО разрабатывают проект по утилизации медицинских отходов после контактов с зараженными коронавирусом экологически безопасным методом в ряд больницах Ирана.

По его словам, проект стоимостью 1 млн евро будут финансировать Китай и ЮНИДО.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек, 4110 из которых погибли.

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