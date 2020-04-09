9 апр. 2020 г., 17:42
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News Code: 83744865
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Старшие иранские и российские дипломаты провели консультации по коронавирусу и Сирии

Старшие иранские и российские дипломаты провели консультации по коронавирусу и Сирии

Москва, 9 апреля, ИРНА - Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Алиасгар Хаджи провел телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым о Сирии и борьбе с коронавирусом.

Сергей Вершинин и Али Асгар Хаджи обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в том числе о ситуации в стране, и мерах по оказанию гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.

В телефонном разговоре между Вершининым и Хаджи обсуждались вопросы, касающиеся продвижения процесса политического урегулирования в Сирии сирийскими сторонами при поддержке Организации Объединенных Наций, с акцентом на продолжении работы Сирийского конституционного комитета в Женеве.

Кроме того, обе стороны обсуждали вопрос о установлении прочного прекращения огня и стабилизации ситуации в Йемене, а также усилия по урегулированию гуманитарных проблем в стране, в том числе через Организацию Объединенных Наций.

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