В активе российской команды 1489 очков. Сборная Ирана также занимает второе место в Азии. Япония занял первое место в Азии и 28-е место в мире, набрав 1500 очков.
Сборные Бельгии, Франции и Бразилии также заняли 1-3 места в рейтинге, соответственно.
Из-за распространения коронавируса в мире и закрытия спортивных соревнований, рейтинг ФИФА остался неизменным.
Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Сборная Ирана сохранила 33-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1489 очков. Сборная Ирана также занимает второе место в Азии. Япония занял первое место в Азии и 28-е место в мире, набрав 1500 очков.
-
Иранский фильм стал лучшим на фестивале CISFF в Индии
Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Фильм «Прошедшее длительное время» Шивы Тахери получила приз за лучший…
-
Старшие иранские и российские дипломаты провели консультации по коронавирусу и Сирии
Москва, 9 апреля, ИРНА - Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим…
-
Иран сохранил 33-е место мира в рейтинге ФИФА
Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Сборная Ирана сохранила 33-ю строчку в рейтинге Международной федерации…
-
Весенний снегопад в гирканских лесах
Несвоевременный снегопад и недавний мороз побелили высоты района Чалав города Амоль, где расположены…
-
Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 4110
Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек,…
-
Человечество никогда не нуждалось в спасителе, как сегодня: Лидер
Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Не исключено, что в истории человека редко были такие времена, когда…
-
Иллюминация башни Азади в Тегеране
Историческая башня Тегерана Азади была освещена вчера в знак национального праздника.
-
Россия: Санкции затруднили отправку медицинской помощи Ирану
Москва, 9 апреля, ИРНА - Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз должны отказаться…
-
Зариф провел телефонный разговор с казахским коллегой
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Министры иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
-
Хеммати: Усилия США по захвату средств центрального банка в Европе были сорваны
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Центральному банку Ирана удалось нейтрализовать усилия США по захвату…
Your Comment