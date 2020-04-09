9 апр. 2020 г., 16:49
Journalist ID: 2390
News Code: 83744827
1 Persons

Tags

Иран сохранил 33-е место мира в рейтинге ФИФА

Иран сохранил 33-е место мира в рейтинге ФИФА

Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Сборная Ирана сохранила 33-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1489 очков. Сборная Ирана также занимает второе место в Азии. Япония занял первое место в Азии и 28-е место в мире, набрав 1500 очков. 
Сборные Бельгии, Франции и Бразилии также заняли 1-3 места в рейтинге, соответственно.
Из-за распространения коронавируса в мире и закрытия спортивных соревнований, рейтинг ФИФА остался неизменным.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =