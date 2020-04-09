Несвоевременный снегопад и недавний мороз побелили высоты района Чалав города Амоль, где расположены гирканские леса.
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Весенний снегопад в гирканских лесах
Несвоевременный снегопад и недавний мороз побелили высоты района Чалав города Амоль, где расположены…
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Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 4110
Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек,…
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Человечество никогда не нуждалось в спасителе, как сегодня: Лидер
Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Не исключено, что в истории человека редко были такие времена, когда…
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Иллюминация башни Азади в Тегеране
Историческая башня Тегерана Азади была освещена вчера в знак национального праздника.
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Россия: Санкции затруднили отправку медицинской помощи Ирану
Москва, 9 апреля, ИРНА - Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз должны отказаться…
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Зариф провел телефонный разговор с казахским коллегой
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Министры иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
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Хеммати: Усилия США по захвату средств центрального банка в Европе были сорваны
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Центральному банку Ирана удалось нейтрализовать усилия США по захвату…
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Всемирная федерация высотных башен выразила благодарность телебашне Милад в Тегеране
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Всемирная федерация высотных башен п выразила благодарность телебашне…
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Коммерциализация тепловых труб на повестке дня Института космических исследований Ирана
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - После проектирования и изготовления тепловых труб для использования…
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Заместитель мэра Казани: санкции несправедливы во время вспышки коронавируса
Шираз, 8 апреля, ИРНА - Заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова, обратилась к гражданам и…
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