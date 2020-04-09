9 апр. 2020 г., 15:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83744760
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Весенний снегопад в гирканских лесах

Весенний снегопад в гирканских лесах

Несвоевременный снегопад и недавний мороз побелили высоты района Чалав города Амоль, где расположены гирканские леса.

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