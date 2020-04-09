9 апр. 2020 г., 14:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83744730
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Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 4110

Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 4110

Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66220 человек, 4110 человек погибли, а обнаружены 32309 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1634 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 66 тыс. 220 человек», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 3209 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 4110 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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