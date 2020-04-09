Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 4110

Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Не исключено, что в истории человека редко были такие времена, когда все люди осознанно или неосознанно настолько нуждались в спасителе, как сегодня. Об этом заявил верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в четверг, выступая по случаю дня рождения Имама Махди.