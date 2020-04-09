Человечество никогда не нуждалось в спасителе, как сегодня: Лидер

«Человеческий разум – это великий дар, способный решить некоторые проблемы, но не все. В современном мире, например, наука служит несправедливости и милитаризму, и ощущается потребность в духовной, божественной силе и могущественной руке непогрешимого Имама», заявил Лидер.

По словам Лидера, человечество сегодня весьма масштабно сталкивается с бедностью, болезнями, несправедливостью и расслоением обществ. «Оно видит, как державы злоупотребляют наукой, добычей ресурсов и природой. Это изнурило человечество, вызвало в нем разочарование и чувство нужды в спасителе», добавил он.

Аятолла Хаменеи сказал, что современный человек, испытав сегодня разные пути – от коммунизма до, казалось бы, подающей надежды западной либеральной демократии, по-прежнему, не чувствует покоя, счастья. Редко когда в истории человечества так остро ощущалась нужда в этой возвышенной истине.

«Не исключено, что в истории человека редко были такие времена, когда все люди осознанно или неосознанно настолько нуждались в спасителе, как сегодня. Это – нужда в спасителе, могущественном божественном предводителе, который способен повести по пути Истины», отметил Лидер.

Поздравив с днем рождения Имама Махди, Лидер сказал: «День рождения обетованного спасителя Имама Махди (да приблизит Аллах его пришествие!) поистине является праздником всех свободолюбивых мира сего. Нет такого свободолюбивого человека, который бы не обрадовался искоренению несправедливости во всем мире и не мечтал об этом».

«День рождения Имама Махди– это олицетворение надежды в будущее. Надежды могут быть реализованы, а могут и не реализоваться, однако надежда на то, что Имам Махди (да приблизит Аллах его пришествие!) придет, всё исправит и спасёт мир, является неоспоримой и непреложной», заключил Лидер.