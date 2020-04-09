9 апр. 2020 г., 11:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83744476
0 Persons

Россия: Санкции затруднили отправку медицинской помощи Ирану

Россия: Санкции затруднили отправку медицинской помощи Ирану

Москва, 9 апреля, ИРНА - Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз должны отказаться от политики односторонних санкций перед лицом вспышки коронавируса в мире, поскольку эти санкции затрудняют оказание медицинской помощи таким странам, как Иран и Венесуэла, объявил председатель Правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий.

«Человечество столкнулось с беспрецедентной угрозой вспышки коронавируса, который распространился почти на все страны мира, и болезнь, вызванная этим вирусом убивает людей», - сказал Леонид Слуцкий.

Чиновник заявил, что предложение России Организации Объединенных Наций было отклонено Соединенными Штатами, Европейским союзом, Великобританией, Грузией и Украиной только по политическим причинам и несмотря на просьбу Генерального секретаря ООН отменить санкции.

«Западные страны, которые называют себя демократическими, ввели различные санкции в отношении трети населения мира и не намерены отменять эти санкции даже перед лицом коронавируса», - отметил он.

«Такая антигуманитарная политика затрудняет предоставление населению таких стран, как Иран и Венесуэла, медицинской помощи и не способствует восстановлению национальной экономики некоторых стран, включая Европу», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 10 =